Подарунок Путіну під вибори: нові санкції від США запрацюють протягом 30 днів

Основою нових обмежень стане «кремлівська доповідь», а також список осіб, яких американський Мін'юст недавно визнав винними у втручанні в американські вибори. Експерти вважають, що наслідки нових обмежень можуть бути вельми серйозними.

Таким чином, швидше за все, про нові обмежувальні заходи буде оголошено після президентських виборів в РФ, які намічені на 18 березня.

Раніше сам Мнучін пояснював, що в рамках розділу 241 закону «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій» відомство підготувало дві доповіді: секретнуй і несекретну. Санкції стануть доповненням до них.

Йдеться про так звану «кремлівську доповідь» - перелік осіб, за версією американської влади, наближених до керівництва Росії. До нього увійшли весь діючий кабінет міністрів, керівники ключових агентств, держкорпорацій, компаній з державною участю, впливові бізнесмени і підприємці. Всього 210 чоловік, включаючи 96 підприємців.

Крім того, у списку вище є секретна частина, публікувати яку американська влада не стала.

Як пише Газета.ру збитки російського бізнесу від обмежувальних заходів підрахувати непросто. Екс-міністр фінансів, голова Ради Центру стратегічних розробок Олексій Кудрін нещодавно висловив думку, що в Росії недооцінюють ефект від публікації «кремлівського списку» Мінфіном США.

«Я вважаю що він серйозно недооцінений. Компанії отримали вже від своїх партнерів і від банків, які їх обслуговують на Заході, повідомлення про додатковий контроль їх операцій, про обмеження окремих операцій. І партнери навіть пропонують змінити умови угод з урахуванням додаткових ризиків. Тому, в принципі, ми вже несемо певні витрати за цим законом», - сказав Кудрін.

«Його концепція, яка всім здалася полегшеною, насправді, більш жорстка, ніж будь-який інший варіант, який би передбачав якесь вибіркове включення в список. Всій еліті поставили «чорну мітку» - це, я вважаю, більш жорсткий варіант, ніж будь-який міг бути», - додав Кудрін.