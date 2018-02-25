У польських школах прибуло українців

Видання «Rzeczpospolita» пише, що в Польщі з кожним роком зростає число учнів з-за кордону. Зараз у польських школах і дошкільних навчальних закладах навчається 29932 дітей і молоді з-за кордону.

2010 року їх було в школах і садках 7850. Наприклад, у краківських школах сьогодні понад дві тисячі іммігрантів (чотири роки тому – понад двісті). Найбільше серед них українців, також значною є група в’єтнамських дітей. У Варшаві майже 3,5 тисячі іноземних учнів (чотири роки тому – 1074).

Збільшення числа іноземних школярів видно також у менших містах. Згідно з законом, діти-іноземці протягом першого року перебування в Польщі мають гарантовані додаткові два уроки навчання польської мови та три уроки вирівняльних занять. Проте, як читаємо, після шести-семи уроків, на яких вони майже нічого не розуміли, діти втомлені і вже не засвоюють знань.

Вчителі не є ентузіастами приділення учневі індивідуального асистента на час уроків – це могло б заважати іншим. Існує можливість створення окремого класу, пристосованого до потреб іноземних учнів, які опісля можуть приєднатися до місцевих учнів. Проте, школа не зобов’язана це робити. Такі класи планують відкрити у двох школах у Познані на заході Польщі, інформує Польське радіо.