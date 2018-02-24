Трагедія: В Індії автомобіль влетів у школу, є загиблі і постраждалі

Трагедія: В Індії автомобіль влетів у школу, є загиблі і постраждалі

Причини події поки невідомі.

Джерело: Відомості

Автомобіль протаранив будівлю школи в місті Музаффарпур на сході Індії, внаслідок цього загинули мінімум дев'ять учнів. Про це повідомляє NEWSONE, посилаючись на агентство ANI.

За даними агентства, в результаті інциденту постраждали ще 24 людини, всі вони доставлені в найближчу лікарню.

Повідомляється, що причини події поки невідомі. Також не розголошується особистість винуватця ДТП. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

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