У Польщі затримали українського хакера, якого розшукувало ФБР

У Польщі було затримано громадянина України, якого розшукує ФБР, повідомляє RMF24.

Згідно з інформацією, 44-річного українця підозрюють в участі в організованій злочинній групі, яка займалася поширенням шкідливого програмного забезпечення та влаштуванням хакерських атак.

"Приховане програмне забезпечення збирало і пересилало злочинцям дані з кредитних карт користувачів. Завдані злочинцями збитки оцінюють у кілька сотень мільйонів доларів", - повідомляють представники польського Центрального слідчого бюро.

Чоловіка розшукували в США, його внесли до бази даних Інтерполу та оголосили в міжнародний розшук. Слідчим вдалося встановити, що зловмисник перебуває на півдні Польщі. У результаті операції Центрального слідчого бюро Польщі його вдалося затримати в Бельсько-Бялі.

Наразі чоловік перебуває під вартою та чекає на те, що його видадуть США. Йому загрожує до 30 років позбавлення волі.