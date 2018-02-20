З музею у США викрали картину Пабло Пікассо

Невідомий серед білого дня викрав з музею в Мілуокі в США картину Пабло Пікассо. Вартість цієї роботи художника експерти оцінили в 50 тисяч доларів. Про це інформує ABC News.

Відзначається, що інцидент трапився ще 16 лютого. В день двері галереї були відкриті, тому зловмисникові було легко туди потрапити.

Крадіжку зауважив оцінювач галереї, який на момент інциденту перебував на іншому поверсі. Камер спостереження у галереї немає.

Передбачається, що злодій пробрався в вестибюль в проміжок часу з 12:00 до 14:00, зняв картину зі стіни і вийшов непоміченим.

Для пошуків твору мистецтва задіяна місцева поліція і представники інших музеїв.

Всього Пікассо свого часу зробив 30 копій картин і кожу з них підписав зеленим олівцем в нижньому правому куті. Картина датована 1949 роком.