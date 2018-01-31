Мати тримала на ланцюгу доньку, доки та не померла

В одну з лікарень Підмосков'я була доставлена в непритомному стані 37-річна Ірина Москвітіна. Незабаром жінка померла.

Коли жінка поступила до медичного закладу, то медики відразу виявили на її тілі сліди побоїв, повідомляє телеграм-канал Mash. Пізніше поліція побувала в квартирі, де жила жінка. Там були виявлені ланцюги і наручники, а на стінах були видні сліди крові. За однією з версій, рідна мати Ірини садила її на ланцюг. З цієї причини поки головною підозрюваною у цій справі проходить мати Москвітіної. Сусіди стверджують, що вона вела себе дуже строго з дочкою і була проти її «розгульного» способу життя. Нібито Ірина стала поводитися неналежно після того, як розлучилася з чоловіком і стала жити у своєї мами. Сусіди запевнили, що часто чули, як з їх квартири доносились крики. Однак є ще одна версія, згідно з якою росіянку могла погубити залежність від наркотичних речовин. Повідомляється, що мати садила доньку на ланцюг, щоб та не могла прийняти дозу наркотиків. Так як грошей у них не було, то матері доводилося таким жахливим способом утримувати Ірину в будинку, щоб вона не могла вийти з дому під час ломки. Слідчим відділом також було встановлено, що жінка дійсно вживала наркотичні речовини. Вже було проведено судово-медичне дослідження тіла загиблої і слідів кримінального характеру смерті не було виявлено. Поки точна причина смерті росіянки не встановлена. Також в її крові не було виявлено слідів наркотиків, тому вона не могла померти від передозування. Однак є ймовірність, що у жінки зупинилося серце під час ломки, повідомило анонімне джерело.