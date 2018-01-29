В останні роки число польсько-українських шлюбів збільшилося у 2,5 разу

Протягом останніх років у 2,5 разу збільшилася кількість польсько-українських шлюбів, зареєстрованих у Польщі. Це результат приїзду до Польщі великої кількості іммігрантів з України, - вважає демограф професор Пйотр Шукальський з Лудзького університету.

Професор вважає, що протягом наступних років число польсько-українських шлюбів збільшуватиметься.

За його словами, протягом останніх двох років число зареєстрованих у Польщі бінаціональних шлюбів, тобто шлюбів, укладених польками та поляками з громадянами інших держав, збільшилося з 3367 до 4662, тобто майже на 38%, досягнувши максимального результату за останні двадцять років.

У результаті бінаціональні шлюби, замість попередніх 1,5-2% від усіх зареєстрованих шлюбів у Польщі, у 2016 році становили 2,4%. Крім того, згідно зі статистикою, приблизно утричі більше бінаціональних шлюбів, ніж у Польщі, польські громадяни укладали в інших державах.

Демограф звертає увагу на загальну засаду, яку можна було спостерігати також протягом кільканадцяти років тому у випадку шлюбів польок і поляків у країнах Західної Європи. Вона показує, що приблизно 2-4 роки після великого потоку іммігрантів, ті, хто поселяється у даній країні, у результаті посилення контактів з його жителями, починають вступати у шлюбні зв’язки.

Така сама ситуація впродовж останніх років є у Польщі. «Приблизно протягом чотирьох років до Польщі масово приїжджають українці і поселяються тут. Тому не дивуймося, що також у випадку останніх трьох років – це період швидкого збільшення числа польсько-українських шлюбів, у 2,5 разу, з неповних 400 до приблизно 1000», - сказав професор Шукальський.

На його погляд, беручи до уваги великий потік громадян України протягом останніх двох років, можна сподіватися, що впродовж наступних 2-4 років число польсько-українських шлюбів буде збільшуватися і може поставити рекорд подібних шлюбів у роки, що безпосередньо передували вступу Польщі до ЄС.

«Гадаю, що у наступні 2-3 роки рекордне число буде досягнуте і число польсько-українських шлюбів зберігатиметься на цьому рівні при кількості тих кількасот чи навіть понад мільйона українців у Польщі», - додав демограф.

Демограф вважає, що у випадку бінаціональних шлюбів є різні напрямки пошуку чоловіків та дружин польками і поляками. Українки, а після них - росіянки та білоруски (у 2016 році відповідно: 782,107 і 99) найчастіше стають дружинами поляків. Своєю чергою, британців (675), німців 9322), італійців (239) та українців (184) найчастіше вибирають собі чоловіками польки.

У випадку польсько-українських шлюбів абсолютно переважають ті, що реєструють поляки та українки – вони становлять понад 80% усіх зареєстрованих шлюбів у Польщі, інформує Польське радіо.