Мексиканець розчленував і зварив колишню дружину

Мексиканські поліцейські виявили останки зниклої жінки в каструлях будинку у її колишнього чоловіка. Про це повідомило видання El Milenio.

Магдалена Агілар Ромеро (Magdalena Aguilar Romero) зникла в місті Таско на початку січня. Напередодні вона вирушила забирати дітей у Цезаря Гомеза Арчіньєга (Cesar Gomez Arciniega), з яким була в розлученні.

Поліцейські припускають, що чоловік вбив колишню дружину, потім розчленував і зварив її ноги і руки. У холодильнику на кухні знайшли інші частини її тіла. Деталі злочину поліцейські поки не розкривають. Заарештовано чи Арчіньега, також не повідомляється.

Справу розслідуватимуть як феміцид - психологічне або сексуальне насильство або вбивство жінки, яке, як правило, робить поточний або колишній партнер жертви.

Fox News наводить дані доповіді мексиканського уряду, підготовленого спільно з агентством ООН у справах жінок. У ньому говориться, що за останнє десятиліття кількість вбивств жінок в країні різко зросла в порівнянні з попереднім.