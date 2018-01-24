Італійська мафіозна група «Барселонська сімя» позбулась 40 своїх членів

В Італії поліцейським і карабінерів вдалося затримати 40 членів одного з кланів, що мають відношення до мафіозної організації «Коза ностра», повідомляє La Presse з посиланням на слідчих.

Заарештовані є учасниками злочинної групи «Барселонська сім'я», яка діяла в східній частині острова біля міста Мессіна. Їх звинувачують у вимаганні, крадіжках, незаконному зберіганні зброї, шахрайстві, а також погрозах і насильстві.

Раніше поліція Італії затримала 48 осіб в Калабрії за зв'язок з мафіозним угрупуванням «Ндрангета».