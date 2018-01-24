Маніяк, який убив 49 жінок, годував поліцейських мясом своїх жертв

З'ясувалося, що Роберт Вільям Піктон, відомий як "канадський м'ясник", який відбуває довічний термін, в період з 1983 по 2002 рік вбивав жінок і годував трупним м'ясом своїх фермерських свиней і навіть продавав його місцевим поліцейським.

Роберт на прізвисько М'ясник працював на свинофермі в Ванкувері і, за словами сусідів, жив тихим і мирним життям. Але, як виявилося через кілька років, образ усміхненого фермера - лише маскування, пише the Sun.

В період своєї роботи з 1983 по 2002 рік він заманював жінок з неблагополучного ванкуверського району Іст-Сайд травичкою і алкоголем на ферму свого брата Девіда, де накачував їх транквілізаторами, а потім вбивав. Більшість з жертв були повіями і наркоманками, які охоче погоджувалися розважитися з Робертом.

Алковечірки на фермі братів Піктон стали викликати підозри у поліції, коли почали пропадати жінки. У 1997-му одній із жертв навіть вдалося втекти від маніяка після того, як вона вдарила його власним ножем. Абсолютно гола і накачана наркотиками дівчина втекла зі свиноферми і добралася до поліції, але тоді нетверезій жертві ніхто не повірив.

Роберту вдалося переконати поліцію, що це дівчина напала на нього, коли підкидала на своїй машині до його будинку. Поліцейських підкуповувала весела вдача фермера, а також можливість купувати його фермерське м'ясо з великою знижкою...

Правда з'ясувалася, коли при черговому обстеженні однієї з комор Роберта правоохоронці виявили нелегальну зброю, а також речі, що належали зниклим жінкам. Після свого арешту Роберт розповів співкамерникові, що вбив 49 жінок.

"Я сам викопав собі могилу через необережність ..." Роберт Вільям Піктон.

У ході розслідування з'ясувалося, що всі вбивства Роберта відбувалися таємно від його брата. Всього було вилучено 200 тис. зразків ДНК і 600 тис. доказів, експерти були змушені використовувати важке обладнання для просіювання майже 300 тис. куб. метрів грунту на фермі. Вартість розслідування склала більше $53 млн.

Роберт був арештований у лютому 2002 року при звинуваченні в двадцяти вбивствах, але винним був визнаний лише в шести з них. У грудні 2007 року Піктон був засуджений до 25 років позбавлення волі - максимально можливого покарання за кримінальною статтею в рамках закону Канади.