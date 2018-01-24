Ксенія Собчак отримала запрошення на сніданок з Трампом

Телеведуча, кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак запрошена в США на молитовний сніданок 1 лютого, де повинен бути присутнім президент США Дональд Трамп, передає «Інтерфакс».

Як повідомила прес-секретар Собчак Ксенія Чудінова, вона візьме в ньому участь, якщо дозволить графік.

«Можливо, Ксенія відвідає цей захід. Нас запросили, але розклад у неї дуже щільний. Якщо вийде, вона буде присутня», - сказала Чудінова.

За її словами, Собчак пробуде в США неповні три дні, і за цей час їй належить провести велику кількість різних виступів і зустрічей.