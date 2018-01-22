У Сеулі активісти спалили фотографію Кім Чен Ина на очах співачки з КНДР

Південнокорейські активісти спалили фотографію Кім Чен Ина і прапор КНДР на очах співачки північнокорейського колективу «Моранбон» Хен Сон Воль, повідомляє «Інтерфакс».

Також протестувальники спалили прапор примирення двох країн.

Співачка Хен Сон Воль відповідає за підготовку до виступу групи з 140 північнокорейських артистів на відкритті Олімпійських ігор 2018 року в Пхенчхані.

За інформацією південнокорейських ЗМІ, в акції протесту взяли участь до 200 чоловік.

Раніше повідомлялося, що міністри оборони Південної Кореї і США обговорять питання безпеки Ігор-2018.