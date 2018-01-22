У Кабулі під час нападу на готель загинули 9 українців

Серед загиблих також один громадянин Греції, один - Казахстану, один німець, а також ще двоє людей, громадянство яких поки що не ідентифікували. Ще четверо загиблих були громадянами Афганістану.

Ще 10 людей внаслідок нападу зазнали поранень, серед них - четверо цивільних. Чи є серед них українці - наразі невідомо.

Кілька загиблих були працівниками афганського авіаперевізника - Kam Air, проте скільки саме - невідомо. Компанія раніше заявляла, що не має інформації про 14 своїх працівників.

Водночас міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Twitter повідомив про шістьох загиблих українців.

Прес-служба президента Петра Порошенка також повідомила, що загиблі у Кабулі українці - працівники української авіакомпанії. "Внаслідок терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії", - йдеться у повідомленні на сторінці президента у Facebook. У президента не уточнили, скільки саме загинуло українців та працівниками якого авіаперевізника вони були.

Відповідальність за напад узяв на себе радикальний рух "Талібан", який уже намагався атакувати цей самий готель у 2011 році. У заяві "Талібану", яку цитує агенція AFP, йдеться, що його нападники "убили десятки іноземних загарбників і їхніх маріонеток".