У США хірурги готують до операції дитину з пухлиною 4,5 кг на обличчі

Пухлина масою понад 4,5 кг хірурги з США планують видалити у кубинського хлопчика, якого побоялися оперувати місцеві лікарі. Про це повідомляє видання Miami Herald.

14-річний Емануель Зейес страждає від поліостотичної фіброзної дисплазії - захворювання, при якому частина кісткових областей замінюється волокнистою тканиною. Перші невеликі пухлини з'явилися, коли хлопчикові було чотири роки, але вони не загрожували життю. А близько двох років тому на лівій стороні носа у хлопчика з'явилося утворення, що нагадує прищ. Пухлина розрослася до розмірів баскетбольного м'яча і, хоча вона доброякісна, через розміри може задушити дитину або зламати йому шию. Хлопчикові важко дихати, так як пухлина тисне на трахею. Крім того, йому складно ковтати їжу, тому він страждає від виснаження.

За всі ці роки сім'я зверталася до багатьох кубинських лікарів, але ті нічого не змогли зробити - видалення пухлини, за їхніми словами, несло великий ризик. Допомогти дитині зголосився доктор Роберт Маркс, завідуючий відділення щелепно-лицевої хірургії в Університеті Майамі. Він вивчив випадок хлопчика по рентгенівським знімкам, які привезли з Куби місіонери США.

Доктор вже працював з подібними випадками і готовий спробувати врятувати життя хлопчика, проте уникає давати будь-які гарантії. Операція призначена на 12 січня.