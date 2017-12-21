В Японії двоє чоловіків до смерті надули колегу через задній прохід

За версією слідства, вони надули потерпілого через задній прохід, в результаті чого той помер. Як повідомляє видання Japankyo, всі троє працювали на сміттєпереробному заводі. В один із днів під час перерви вони чистили спецівки за допомогою потужного промислового компресора. В якийсь момент 47-річний житель міста Казо і 36-річний приїжджий з Перу скрутили 44-річного Йосіюкі Когут, і через одяг притиснули шланг компресора до його заднього проходу. В результаті живіт чоловіка швидко надувся і він почав скаржитися на біль. Постраждалого доправили до лікарні, де він помер через кілька годин. Розтин показав, що причиною смерті японця стало пошкодження внутрішніх органів. У свою чергу, затримані запевняють, що всього лише хотіли пожартувати і не очікували такого результату. В даний час поліція веде перевірку на заводі.