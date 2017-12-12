"Північний потік -2" отримав перше часткове вирішення в Німеччині

Гірське управління німецького міста Штральзунд дозволив будівництво газопроводу "Північний потік-2", повідомляє у вівторок, 12 грудня, dpa.

Йдеться про дозвіл на будівництво на частині континентального шельфу Німеччини, уточнює агентство. Міністерство енергетики землі Мекленбург - Передня Померанія підтвердило це інформацію, заявивши, що дозвіл датовано 2 листопада.

Представник компанії Nord Stream 2, що реалізує проект газопроводу "Північний потік - 2", назвав його першим кроком на шляху до отримання загального дозволу Німеччини, повдомляє dw.

Nord Stream 2, єдиним акціонером якої є "Газпром", має намір почати будівництво вже в 2018 році і завершити його до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік повинна скласти 1220 кілометрів, він буде з'єднувати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Проти проекту активно виступають країни Балтії, Польща і Україна, серйозні питання залишаються і в Єврокомісії.