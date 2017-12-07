Тіллерсон назвав умову скасування санкцій проти Росії

Держсекретар США Рекс Тіллерсон, виступаючи на конференції з безпеки у Відні, розповів про умови скасування антиросійських санкцій, повідомляє Reuters.

За його словами, санкції, пов'язані з Кримом, продовжать діяти, «поки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні».

Він також зазначив, що США спільно з європейськими партнерами збережуть санкції і закликав до виконання Мінських угод.

Раніше американський посол в Росії Джон Хантсман також назвав умову для зняття санкцій з Росії.