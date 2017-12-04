США і Південна Корея розпочали спільні військові навчання

За інформацією південнокорейських ЗМІ, навчання стануть найбільшими великомасштабними в історії - в них будуть задіяні близько 230 літаків, включаючи шість американських винищувачів-невидимок F- 22.

Як оголосило міноборони Південної Кореї, навчання покликані продемонструвати волю і здатність Сеула і Вашингтона реагувати на "провокації Північної Кореї" з пусками балістичних ракет.

Нагадаємо, Північна Корея 29 листопада успішно випробувала ракету "Хвасон-15", яка здатна вразити ціль на відстані до 13 тисяч кілометрів і накрити, таким чином, всю територію США.

Як повідомило видання оборонного відомства Південної Кореї "Кукпан ільбо", в ході слухань в парламенті країни військові заявили, що в рамках маневрів, які завершаться 8 грудня задіють американські винищувачі F-22 і F-35A і буде відпрацьовуватися знищення пересувних ракетних пускових установок Північної Кореї. Крім того, пройдуть навчання зі знищення ворожої далекобійної артилерії і з висадки десанту на території супротивника.

За даними Ренхап, в навчаннях Vigilant ACE також задіють бомбардувальник B-1B "Лансер" ВВС США, шість американських палубних літаків EA-18 "Гроулер", близько десятка винищувачів F-15C і стільки ж винищувачів F-16.