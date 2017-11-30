Конгрес США позбавив телеканал RT акредитації

Журналісти телеканалу RT більше не зможуть на регулярній основі висвітлювати події в ряді американських вищих відомствах. Про це повідомило DW у середу, 29 листопада. Наголошується, що "Галерея кореспондентів радіо і ТБ" Конгресу США відкликала у журналістів американського підрозділу телеканалу відповідну акредитацію. У свою чергу, телеканал RT на своєму сайті підтвердив факт позбавлення акредитації. Нагадаємо, 15 листопада в Росії Державна Дума схвалила поправки, які дозволять визнавати закордонні ЗМІ іноземними агентами.