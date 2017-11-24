Число загиблих при атаці на мечеть в Єгипті зросла до 120
У мечеті в селі Аль-Рауда на Синайському півострові сталася стрілянина і вибухи.
Число загиблих в результаті вибухів і стрілянини в мечеті в Єгипті зросла до 120 осіб, повідомляє телеканал «Аль-Арабія» з посиланням на джерело.
Агентство MENA повідомляє про 115 загиблих.
Раніше повідомлялося, що в мечеті в селі Аль-Рауда поруч з містом Ель-Аріш на Синайському півострові сталася стрілянина і вибухи. В результаті нападу кілька десятків людей загинули і отримали поранення.