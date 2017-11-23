Авто наїхало на 3-річну дитину на очах у матері, коли та пила каву

Подія сталася в східному Китаї в той момент, коли мати вела дівчинку в дитячий садок.

Камера відеоспостереження зафіксувала момент наїзду автомобіля на дитину, повідомляє Мirror.

На кадрах видно, як посеред дороги стоїть жінка і щось говорить своїй дитині, після чого починає пити каву. У цей момент повертає автомобіль і миттєво їде на дитину. У свою чергу, мати в момент події стояла поруч, але не відразу помітила, що її дочка під машиною.

Перехожий швидко зорієнтувався і почав розмахувати руками, щоб водій припинив рух. На його крики кинулася вже і мати постраждалої. Чоловік став піднімати автомобіль, йому на допомогу кинулися інші перехожі. Дівчинці дивом вдалося обійтися без важких травм.