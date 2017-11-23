Великобританія вилетіла з ТОП-5 кращих економік світу

Міністр фінансів Великобританії Філіп Хеммонд визнав, що Сполучене Королівство покинуло п'ятірку найбільших економік світу і опустилося на шосте місце. Про це повідомляє телеканал CNN.

У своїх оцінках фінансове відомство спиралося на опубліковані Міжнародним валютним фондом прогнози ВВП на 2018 рік. Цифри показують, що Франція не набагато обійшла Великобританію в 2017 році, проте в наступні 12 місяців її перевага тільки зросте.

Обігнати Британію французам вдалося вперше з 2013 року. Сталося це багато в чому через рішення Великобританії покинути Євросоюз, яке спричинило за собою ослаблення фунта стерлінгів, скорочення споживчих витрат і зростання цін.