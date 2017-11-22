Росія відводить свої війська з Сирії

Москва заявляє про відведення своїх військ з Сирії. За повідомленням інформаційного агентства РБК, операцію виведення військ буде проведено до кінця цього року. На сирійській території залишиться частково військове спорядження та контингент військових.

Про завершення спільної сирійсько-російської операції заявив президент РФ Володимир Путін у Сочі, під час зустрічі з президентом Сирії Башаром Аль-Асадом та президентом Чехії Мілошем Земаном. За словами Путіна, війна у Сирії «добігає кінця», відділи терористів остаточно розбито, а сирійське військо контролює 98% території країни, тому прийшов час врегулювати конфлікт політичним шляхом.

За повідомленнями інформагентства РБК, яке посилається на джерела у російському МЗС, впродовж найближчих тижнів Москва завершить операцію в повітрі і відведе військове озброєння. У Cирії залишиться тільки персонал, який буде обслуговувати авіабазу Хмеймім та порт в Тартусі.