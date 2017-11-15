В Росії розбився пасажирський літак

Крах зазнав літак, що летів з Хабаровська в населений пункт Нелькан, в результаті чого загинули не менше восьми осіб, передає «Інтерфакс» з посиланням на главу Аяно-Майського району Хабаровського краю Олексія Івлієва.

«Є така інформація, падіння літака. Впав в районі 13.00 (06.00 мск). Було сім пасажирів, два члена екіпажу», - повідомив він.

За словами Івлієва, під час аварії вижила 4-річна дитина.

У свою чергу джерело агентства розповіло, що крах зазнав літак L-410, що належить «Хабаровським авіалініям»