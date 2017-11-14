Північна Корея спростила процедуру вїзду для росіян

Північна Корея значно скоротила термін видачі віз росіянам. Про це повідомили в туристичній компанії NKorean, яка займається організацією поїздок в цю закриту для вільного відвідування країну.

- КНДР спростила отримання віз для російських туристів, - відзначили там. - Тепер термін розгляду заявок на відвідування країни в новорічні свята може зайняти всього 1-2 дня. Як підкреслюється, рік тому цей термін в середньому досягав 20 днів. У NKorean додали, що відпочинок в КНДР привертає все більше росіян. Так, за дев'ять місяців нинішнього року цю країну відвідали майже в два рази більше громадян РФ, ніж за той же період минулого року.