Японія спростить візові вимоги для громадян України

9 листопада 2017 року Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Державним міністром закордонних справ Японії Кадзуюкі Накане. Зустріч відбулася у рамках візиту К.Накане в Україну для участі в заходах Року Японії в Україні.

Під час переговорів сторони обговорили питання порядку денного співробітництва між Україною та Японією на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, зокрема, інтенсифікацію політичного діалогу, розвиток економічного співробітництва, проблематику КНДР. Павло Клімкін поінформував японського Державного міністра про ініціативи української сторони в рамках ООН.

Український та японський посадовці привітали відкриття в Україні найближчим часом представництва Японського агентства міжнародного співробітництва «ДЖАЙКА», яке сприятиме реалізації масштабних інфраструктурних проектів в Україні.

Обидві сторони підтвердили налаштованість до подальшого поглиблення співпраці в усіх сферах. У цьому зв’язку К.Накане повідомив про прийняте японською стороною рішення щодо спрощення з 1 січня 2018 року візових вимог для громадян України для короткострокових візитів у Японію.

Спрощення візових вимог сприятиме поліпшенню умов для туристів, підприємців, громадян, які повторно відвідують Японію, забезпечать подальше зміцнення міжлюдських контактів.