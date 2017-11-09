Литовські депутати заступились за Україну перед погрозами Угорщини

Депутати Сейму Литви в середу, 8 листопада, звернулися до угорських парламентаріїв з проханням не блокувати рішення, які дозволили б Україні зблизитися з Європейським Союзом, передає портал delfi.lt.

«Ми неприємно здивовані й навіть шоковані ультимативними заявами уряду з погрозами заблокувати зближення України з ЄС та НАТО, якщо Україна не змінить за побажанням Угорщини свій новий Закон про освіту, в якому обумовлена і специфіка освіти осіб, які належать до національних меншин», - йдеться у зверненні литовських парламентаріїв.

Ініційоване екс-прем'єром консерватором Андрюсом Кубілюсом звернення підписали 37 членів Сейму, зокрема представники Соціал-демократичної робітничої фракції - глава парламентського Комітету з європейських питань Гедімінас Кіркілас і глава Комітету закордонних справ Юозас Бернатоніс.

Нагадаємо, Будапешт заявив, що буде блокувати всі рішення ЄС, пов'язані з майбутньою інтеграцією Спільноти та Києва через прийняті в Україні зміни до Закону про освіту.

«Ми розуміємо, що питання освіти національних меншин, їх інтеграції в життя держави завжди особливо болючі і повинні вирішуватися шляхом конструктивного діалогу. Ми бачимо зусилля з боку України саме так вирішувати ці важливі проблеми», - наголошено в зверненні.

У документі підкреслено, що увага сусідніх з Україною країн до українського Закону про освіту не дивує, однак дивують «висунуті владою Угорщини ультиматуми Україні з погрозами країні геополітичними наслідками, з погрозами тим, що Угорщина буде блокувати зусилля України щодо інтеграції в ЄС».

«Такі ультиматуми категорично неприйнятні, вони абсолютно неєвропейські і тим більше незрозумілі, коли лунають з боку однієї з держав Центральної Європи. Ми всі добре знаємо, наскільки для нас, держав Центральної Європи і Балтії, геополітично була важлива наша власна інтеграція в ЄС», - відзначили у зверненні литовські депутати.

У документі також піднімається питання, «чи дійсно Угорщина готова домагатися в Україні таких цілей, які збігаються з цілями Владіміра Путіна».

Нагадаємо, нещодавно у Литві представили план допомоги для України.