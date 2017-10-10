Івана Трамп написала книгу про життя з Дональдом

Перший шлюб Дональда Трампа тривав 14 років, з 1977-го по 1991-й. Дружиною майбутнього президента Америки була тоді Івана Марі Зельничкова, колишня чехословацька спортсменка-лижниця. Разом подружжя виховувало трьох дітей, перших спадкоємців Трампа, Дональда-молодшого, Іванку та Еріка. Їх шлюб розпався через роман Дональда з Марлою Мейплс, яка в підсумку стала другою дружиною бізнесмена. Після розлучення з Трампом Івана займалася виробництвом косметики, вела телешоу, купувала ЗМІ і будувала кондомініуми, а також активно писала сентиментальні романи. І ось нарешті через 26 років після розлучення з чоловіком вона написала мемуари. Книга, яка сьогодні з'явилася в магазинах США, носить назву «Виховуючи Трампів». Однак про свого іменитого екс-чоловіка, як не дивно, в цій книзі написано небагато: Івана розповідає саме про виховання дітей, про секрети і складнощі материнства.

«Я була суворою і люблячою матір'ю, яка навчила [своїх дітей] цінувати долар, не брехати, не зраджувати і не красти, поважати інших», - повідомляє Івана. Про Дональда вона пише, що «під час шлюборозлучного процесу він був жорстокий. Він сприймав його як бізнес-угоду. А програвати він не вміє, він повинен вигравати».

«Немає нічого гіршого, ніж примхливі багаті діти, вірно? Скільки таких дітей, будучи вже дорослими, влаштовували дебоші в літаках, знімалися в секс-відео і витрачали всі залишені їм гроші даремно. Мої діти - Дональд молодший, Іванка і Ерік - інші. Їх хвалять за інтелект, врівноваженість, самовідданість, багато вражені їхньою роботою в ході кампанії свого батька влітку 2016 року. Багато американців сформували свої перші враження від моїх дітей на Республіканському національному з'їзді в липні минулого року, де вони виступали з промовами. Це щастя для матері - спостерігати за тим, як її діти домагаються всесвітнього успіху. Деякі, в тому числі Хілларі Клінтон, вважають їх головними і кращими досягненнями Дональда Трампа. У жовтні минулого року в ході президентських дебатів хтось запитав Хілларі Клінтон, що вона поважає в своєму супротивнику. Хілларі сказала: «Я поважаю дітей Дональда. Вони неймовірно розумні і віддані йому». Я вважаю, що заслуга в тому, що Дональд-молодший, Іванка і Ерік стали такими, належить мені. Я відповідала за їх виховання до нашого розлучення, і я займалася ними після нашого розлучення. Коли вони закінчили коледж, я сказала колишньому чоловікові: «Все, вони готові жити дорослим життям. Тепер твоя черга піклуватися про них». Дональд, можливо, не був добрим чоловіком, але він був хорошим батьком. Вони обожнюють його і вірні йому. Якщо Дональд захоче написати книгу про батьківство, я була б рада прочитати її, але ця моя книга про те, як я розумію материнство».