Премєр Японії розпустив нижню палату парламенту

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе в четвер, 28 вересня, розпустив нижню палату парламенту, щоб забезпечити можливість проведення дострокових виборів, пише dw.com.

Про те, що подібний крок планується, 62-річний глава уряду оголосив ще 25 вересня. Необхідність цього заходу Сіндзо Абе обґрунтував тим, що має намір заручитися підтримкою виборців для проведення більш жорсткого курсу щодо КНДР, уточнюють інформагентства.

Критики прем'єра, в свою чергу, заявляють, що він хоче скористатися розпуском нижньої палати, щоб домогтися переобрання на хвилі зростання популярності в умовах посилення напруженості на Корейському півострові.

У березні правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП) внесла до свого статуту зміни, згідно з якими голова ЛДП має право займати цей пост не два, а три трирічних терміни поспіль. Таким чином, при збереженні підтримки виборців Сіндзо Абе, який очолює партію, може розраховувати на третій термін на посаді глави уряду.

Офіційно повноваження нижньої палати повинні були закінчитися в грудні 2018 року. Дата нових парламентських виборів поки не призначена. Очікується, що вони можуть пройти 22 жовтня.