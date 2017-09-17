Іран похвалився створенням "батька всіх бомб"

Іран має в своєму розпорядженні 10-тонну бомбу власного виробництва. Про це заявив командувач Військово-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизаде, передає РБК Україна, посилаючись на IRIB.

"Організація оборонної промисловості за дорученням Військово-космічних сил виготовила бомбу вагою приблизно 10 тонн, яку можливо скинути з літаків "Ільюшина", - повідомив Хаджизаде, зазначивши, що бомба має досить велику руйнівну здатність.

Як повідомляється, про це він заявив у відповідь на прохання прокоментувати його власні слова про те, що "якщо у США є "мати всіх бомб", то в Ірану є "батько бомб". Нагадаємо, в середині квітня Сполучені Штати застосували надпотужну неядерну бомбу GBU-43 проти бойовиків "Ісламського держави" в Афганістані. За даними Пентагону, "мати всіх бомб", як називають цей дев'ятитонний фугасний снаряд, стала найпотужнішим неядерним боєприпасом, використаним США.