Кенсінгтонський палац офіційно підтвердив третю вагітність герцогині Кейт Міддлтон

Кенсінгтонський палац офіційно оголосив, що герцогиня Кетрін чекає на третю дитину. Поява ще одного спадкоємця принца Вільяма відсуває його молодшого брата, принца Гарі, на ще одну сходинку в рейтингу тих, хто претендує на британський престол: тепер Гаррі є шостим в черзі на трон після свого батька, принца Чарльза, а також принца Вільяма і його дітей, принца Георга і принцеси Шарлотти.

Під час тренування футбольного клубу «Манчестер Сіті», яку принц Гаррі відвідав вчора, він погодився прокоментувати новину про швидке народження племінника або племінниці.

«Фантастично, здорово, величезне щастя для всіх. Хоча я не бачив Кетрін деякий час, я впевнений, що з нею все в порядку», - сказав Гаррі.

Нагадаємо, перша дитина Кейт і Вільяма, принц Георг, народився в 2013 році. Його молодша сестра з'явилася на світ в 2016-му.

У 32-річного принца Гаррі поки дітей немає. Останній рік він зустрічається із зіркою серіалу «Форс-мажори» Меган Маркл. За даними ЗМІ, Гаррі вже зробив коханій пропозицію, але про заручини пара планує оголосити тільки в 2018-му, так як на серпень цього року припадає 20-та річниця смерті матері Гаррі, принцеси Діани.