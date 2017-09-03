Схиблена бездітна пара, щоб отримати дитину, вбили і розпороли живіт вагітній

22-річна мешканка міста Фарго в штаті Північна Дакота, Саванна Грейуінд, зникла19 серпня.

Дівчина була на восьмому місяці вагітності і готувалася стати мамою - повинна була народитися дівчинка. Її сусідами по будинку були 38-річна Брук Крю і 32-річний Вільям Хоен. Пара зустрічалася вже три роки, але Брук ніяк не могла завагітніти. Брук настільки була схиблена на ідеї материнства, що стала читати про те, як викликати передчасні пологи, і вони з Вільямом всерйоз вирішили викрасти у Савани її дитину.

Версії про те, навіщо 19 серпня Саванна зайшла до сусідки, суперечливі. Деякі американські ЗМІ повідомляють, що Саванна нібито повинна була допомогти Брук з шиттям - Брук запитала Саванну, чи зможе вона зшити їй плаття, як у неї. Інші ж джерела пишуть, що Брук обіцяла показати сусідці, як викликати передчасні пологи. Як би там не було, Саванну вбили пострілом в голову, а живіт розпороли, діставши з нього немовля!

Від тіла дівчини пара позбулася, упакувавши його в поліетилен і повісивши на дереві поблизу річки Редрівер.Пошуки зниклої дівчини почалися вже через добу після події, і на слід сусідів поліція вийшла швидко - в їх же квартирі виявили дитину.

Спочатку Брук і Вільям стверджували, що Саванна сама до них прийшла і віддала їм дитину, пішовши в невідомому напрямку. Потім почали звинувачувати один одного: так, спочатку Брук сказала, що Вільям викрав дівчину, а через пару днів привіз їй новонароджену дитину. Але і у Вільяма була своя версія: за його словами, одного разу він повернувся додому і побачив кров на підлозі, а також закривавлені рушники, складені в сміттєвий пакет. В цю ж хвилину до нього нібито вийшла задоволена Брук з немовлям на руках. Вона сказала: Тепер це наша дитина!

Жителі Фарго перебувають в шоці і несуть квіти до будинку, де жорстоко вбили ні в чому не винну дівчина. Дочка Савани жива, її в терміновому порядку перевезли в лікарню. Щоб в кримінальній справі не залишилося білих плям, медики мають намір взяти у дитини тест ДНК. Обидва злочинці можуть отримати покарання - довічне позбавлення волі.