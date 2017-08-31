ЗМІ: Росія розвиває у США мережу агентури і воєнізованих загонів

У США консульства і посольство Росії організовують молодіжні і дитячі напіввійськові табори за взірцем СРСР.

Співробітники російських консульств за спиною американського президента займаються створенням мережі проросійських молодіжних воєнізованих загонів на території США. Про це пише портал SlavicSac.com.

Напередодні відомих подій на Донбасі, коли до Криму і на схід України входили «зелені чоловічки» з Росії, по всій території Сполучених Штатів виразно відчувалося наростання впливу Кремля. Як гриби після дощу там з'являлися і організовувалися пов'язані з Росією групи: фонди, ансамблі, російські школи, бібліотеки, літературні конкурси, культурні вечори, спортивні змагання, ігри під егідою посольства, козачі та навіть напіввійськові формування.

Більшість подібних організацій миттєво потрапляли під прямий вплив, а часто створювалися і фінансувалися співробітниками посольства Росії, генеральних консульств РФ та інших дипломатичних відомств.

Спільні патріотичні концерти, масові святкування 9-го травня, Міжнародного жіночого дня і навіть Дня Радянської Армії раптом стали надзвичайно популярними подіями в російськомовній діаспорі Америки. Загальновідомо, що всі перераховані вище свята не мають нічого спільного з американською культурою і державністю. Однак чомусь саме зараз прокремлівські активісти діаспори намагаються нав'язати американцям майже забуті радянські патріотичні свята.

Постійними гостями в американських містах стали представники організації «Росмолодь» («Росмолодежь»), яка є в РФ одним з головних інструментів Кремля з патріотичного впливу на свідомість молодих росіян. Вони почали масово, відкрито і досить незґрабно організовувати молодіжні центри і патріотичні табори за взірцем радянських піонерських таборів періоду СРСР.

Ці заходи проводили з використанням морально застарілої радянської символіки та відповідної пропаганди, що прославляє батьківщину, яка встає з колін. В одному з таких таборів під Сіетлом в минулому році автору публікації вдалося сфотографувати абсолютно сюрреалістичну картину: священика Російської православної церкви на тлі червоного прапора з серпом і молотом. Увечері він благословляв алкогольну молодіжну вечірку, а на ранок благовістив американських тінейджерів.

Як пише публіцист, згодом у Каліфорнії почали проводити так звані дитячі проросійські напіввійськові «буткемпи». Одна з місцевих православних парафій в Сакраменто оголосила набір охочих пройти своєрідний «курс молодого бійця», в який входить користування стрілецькою зброєю та спортивним луком, метання ножів, стройова підготовка і патріотичне виховання.

Подібні тренувальні табори для молоді під виразно російськими назвами – «Скіф», «Русічі» - дуже поширилися по всій території США.

Воєнізовані збори регулярно проходять і в сусідніх з Каліфорнією штатах Вашингтон і Орегон, де протягом декількох років (2012 - 2015) організовувався «спортивно-патріотичний табір, присвячений російському військовому святу Дню десантника».

Крім того, в деяких школах Каліфорнії російські козаки проводять патріотичні ранки, організовують своєрідні «Зарніци», показові бої і виступи козацьких гуртків.

Одним з основних організаторів козацького руху на території Західного узбережжя США є отаман Станіслав Холодков. У минулому він служив в радянському спецназі в Афганістані і був першим командувачем елітного формування Збройних сил Киргизії - загону «Скорпіон».

Журналіст зазначає, що незважаючи на те, що мета навчання американських дітей і підлітків позиціонується як виключно «спортивно-патріотична», багато представників діаспори, а також корінні американці підозрюють, що за подібними бойовими гуртками ховається широко розгалужена мережа кремлівської агентури на території США.

Після анексії Криму і введення санкцій проти Росії діяльність подібних установ помітно зменшилася.

Подібні тенденції спостерігаються також по всій Європі, де Кремль організував секретні напіввійськові спецзагони, засновані за допомогою шкіл бойового мистецтва «Система». Німецький журнал «Bild» розповів про цілу мережу елітних воєнізованих загонів Кремля, що базуються в Європі і мають можливість в будь-який момент почати діяти за наказом Москви.

При цьому вони проводять кампанії з поширення неправдивої інформації серед російських німців.

В Іспанії також подібна тенденція - співробітники посольства Росії намагаються поставити під свій контроль всю громадську діяльність співвітчизників.

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