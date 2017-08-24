ЗМІ: Кейт Міддлтон чекає на третю дитину

Ось уже майже місяць Кейт Міддлтон не з'являється на публіці. І якщо спочатку джерела, близькі до королівської сім'ї, стверджували, що вони з Вільямом вирушили у відпустку, то тепер з'явилася нова інформація. Днями знайомий подружжя повідомив британським ЗМІ, що недавно герцогиню виписали з клініки після екстреної госпіталізації.

«На початку минулого тижня Кейт поклали в лікарню. Члени королівської сім'ї не знаходили собі місця. Міддлтон доставили в королівський госпіталь в Мерілебон, але на наступний день вже виписали», - повідомив інсайдер.

Однак джерело не уточнило, які проблеми зі здоров'ям виникли у Кейт Міддлтон. Але деякі припустили, що дружина принца Вільяма чекає третю дитину.