Поліція ідентифікувала останки зниклої шведської журналістки

Пропала шведська журналістка Кім Валле збиралася написати матеріал про підводний човен і зникла.

Останки тіла, виявлені біля узбережжя Копенгагена, належать шведської журналістці Кім Валле.

"ДНК в знайденому тулубі збігаються з ДНК Кім Валле", - підтвердила поліція датської столиці вранці в середу, 23 серпня.

30-річну Кім Валле в останній раз бачили 10 серпня, коли вона сідала на підводний човен данського інженера Петера Мадсена. Валле збиралася написати репортаж про Мадсена - проектувальника субмарин і ракет. Оскільки до ночі 11 серпня журналістка не вийшла на зв'язок зі своєю сім'єю, родичі повідомили в службу порятунку на морі, але пошуки жінки не дали результату.

Мадсен спочатку заявляв, що висадив Валь назад на землю, після чого на його підводному човні сталася аварія. Човен, за словами інженера, затонув, але сам він врятувався. Поліція проте з підозрою поставилася до показань Петера Мадсена і затримала його. Згодом інженер змінив свідчення, заявивши, що журналістка загинула в результаті аварії на підводному човні і він поховав її тіло в морі.

Поліція почала масштабну пошукову операцію, і 22 серпня біля узбережжя Копенгагена було знайдено тулуб жінки з відрубаними головою, руками і ногами. Ці частини тіла поки не виявлені, пише dw.