Глава Пентагону застеріг КНДР від запуску ракети по США

Глава Пентагону Джеймс Меттіс застеріг Північну Корею від спроб завдати удару по території США. "Якщо вони (КНДР - Ред.) вистрілять по США, то це дуже швидко може призвести до війни", - заявив Меттіс журналістам у понеділок, 14 серпня. За словами міністра оборони, якщо північні корейці вирішать запустити ракету в бік Гуама, як раніше погрожували в Пхеньяні, її траєкторія буде обчислена за лічені секунди, і ця ракета буде збита. При цьому Меттіс зауважив, що запуск ракети по території США буде означати "початок війни". "У цьому світі ніхто не буде стріляти по людях, якщо не хоче випробувати на собі наслідки", - сказав глава Пентагону, повідомляє dw.com.

У той же час глава КНДР Кім Чен Ин зажадав від Вашингтона "підходящої пропозиції" і справ, які повинні піти за словами, якщо США хочуть уникнути "небезпечного військового конфлікту" на Корейському півострові. Північнокорейський диктатор також зажадав від США припинити всі провокації відносно режиму в Пхеньяні.

Перед цим Кім Чен Ин зустрічався з генералами, які детально проінформували його про плани ракетного удару по острову Гуам в Тихому океані, на якому розташована військова база США. Як повідомило північнокорейське агентство KCNA, Кім Чен Ин заявив про намір притримати плани нанесення удару, щоб "трохи довше" поспостерігати за діями Вашингтона.

Раніше в спільній статті в Wall Street Journal, опублікованій увечері 13 серпня, Меттіс і глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявили, що США не прагнуть "провести прискорене возз'єднання Кореї". "США не зацікавлені в зміні режиму" в КНДР, йдеться в статті. Америка також не шукає "привід, щоб розмістити свої війська на північ від демаркаційної лінії", заявили міністри. "У нас також немає наміру завдавати шкоди народу Північної Кореї, який страждає від ворожого режиму в Пхеньяні", - йдеться в статті.