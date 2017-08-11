Путін попросив Держдуму дозволити застосування ППО на кордоні Білорусі та України

Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної думи законопроект за угодою з Білоруссю, який дозволить застосовувати засоби протиповітряної оборони (ППО) на кордонах з Україною і країнами Євросоюзу. Про це йдеться в повідомленні Держдуми РФ. Повідомляється, що Путін вніс законопроект до парламенту про ратифікацію змін і доповнень до угоди з Білоруссю про спільну охорону зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі, а також про створення Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони. Відзначимо, даний протокол сторони підписали 2 листопада 2016 року. Документ вніс зміни в організаційно-штатну структуру Збройних сил РФ і порядок застосування зброї і бойової техніки черговими з протиповітряної оборони. Нагадаємо, в березні 2017 року президент Білорусі Олександр Лукашенко вніс зміни в угоду про спільну з Росією систему ППО. Відзначимо, сам текст внесених змін опублікований не був, повідомляє РБК - Україна.