Пацієнт зарізав завідувача поліклінічним відділенням

Вранці в середу, 9 серпня, в Мурманську відбувся шокуючий місцевих жителів злочин. О 8:30 чоловік, озброєний ножем, напав на лікаря Ігоря Тюлєнєва в місцевому обласному онкологічному диспансері. Зловмисник завдав жертві кілька смертельний поранень, після чого скоїв суїцид.

На даний момент обставини події встановлюють співробітники правоохоронних органів. За фактом вбивства завідувача поліклінічним відділенням порушено кримінальну справу. Згідно з попередніми даними, розміщеним на сайті Слідчого комітету, зловмисник був пацієнтом медичного закладу.

Міністр охорони здоров'я Мурманської області Валерій Перетрухін зазначив, що це перший подібний випадок в регіоні. За словами чиновника, вбивця лікаря не боровся з онкологічним захворюванням, як повідомлялося раніше в ряді видань.

«Він на прийом записаний не був. Він звертався сюди, у нього були певні проблеми, але ніякого онкологічного захворювання у нього виявлено не було. Проводитимуться дослідження, там було звернення пацієнта, зараз піднімемо всі амбулаторні карти, прокуратура вилучить, буде експертиза, в тому числі психіатрична», - розповів Перетрухін.

Загиблий лікар Ігор Тюленєв працював в онкологічному диспансері близько чверті століття

За словами місцевих жителів, у загиблого лікаря залишилося двоє дітей у віці дванадцяти і семи років. Згідно з інформацією, яка з'явилася в Інтернеті, дружина жертви була його колегою.

За непідтвердженою інформацією, лікаря вбили через неправильно поставлений діагноз. Стверджується, що медичний фахівець нібито помилився, коли лікував дружину вбивці.

Інші джерела заявляють, що зловмисник кілька років ходив на прийом зі скаргами на погане самопочуття, однак його кожен раз відправляли додому із проханням не турбуватися. Через два роки жителю Мурманська поставили діагноз «Онкологія в неоперабельній стадії». Дізнавшись про це, чоловік нібито зважився на злочин.

«У даний час особу вбивці встановлено. Відомо, що він був пацієнтом онкодиспансеру, проте поки не ясно, чи був заввідділенням його лікуючим лікарем. Зараз допитується медичний персонал, вилучена медична документація, опитуються очевидці. Тільки після цього можна буде говорити про мотиви», - пишуть ЗМІ.