Бомбардувальники ВПС США відповіли на ракетне випробування Північної Кореї

Про це повідомили у ВПС США, передає Reuters.

Північна Корея заявила, що провела ще один успішний тест міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) у п'ятницю, яка довела свою здатність вразити материкову частину Америки, назвавши це "суворим попередженням" для США.

Політ B-1B, проведений в суботу, є прямою відповіддю на ракетне випробування та попередній запуск ракети-носія "Хвансон-14" 3 липня, повідомляється в заяві США.

28 липня КНДР запустила другу міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-14". Вона перебувала в повітрі 47 хвилин, пролетівши 998 км. Ракета впала в Японське море.

Посол Трампа в Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі заявив у неділю, що Сполучені Штати "закінчили розмову" про Північну Корею, що є "не тільки проблемою США".

Хейлі закликав Японію та Південну Корею збільшити тиск на Північну Корею та закликав до міжнародного рішення.

Китай, головний союзник Півночі, заявив, що протистоїть запуску ракет в Північній Кореї, які, за його словами, порушують резолюції Ради Безпеки ООН, спрямовані на обмеження ядерних та ракетних програм, що заборонені Пхеньяну.

У той же час президент США Дональд Трамп 30 липня висловив своє розчарування бездіяльністю Китаю щодо Північної Кореї.