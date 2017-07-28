Маніакальна відданість: дружина маніяка готова допомагати своєму чоловікові приховувати злочини

Молода дружина пологівського маніяка Сергія Ткача, який відбуває довічне ув'язнення за вчинення близько сотні зґвалтувань і вбивств, заявила, що допомагала б своєму чоловікові ховати трупи його жертв, якби зустріла його раніше.

Як передає ТСН, дану заяву вона зробила в інтерв'ю телеканалу 2 + 2.

24-річна росіянка Олена Ткач пояснила, що погодилася на інтерв'ю, оскільки її метою є попередити всіх інших жінок про те, що наближатися до її коханого смертельно небезпечно.

Я не заздрю ​​тій дівчині, яка спробує з ним поспілкуватися. Я дуже ревнива. Я нікого не підпущу до своєї коханої людини навіть на відстань кілометра - хто б це не був, - сказала вона.

На питання про те, чи не зв'язувалася вона з колишніми дружинами свого чоловіка, Олена відповідає жорстко: "Якщо б я зв'язувалася з його попередніми дружинами - їх би вже не було".

Також жінка ствердно відповіла на питання чи стала б вона союзником чоловіка під час його злочинної серії і чи допомагала б приховувати трупи.

Мене не лякає його стаття. Дуже добре, що жінки його бояться, якщо це так. Тому що це зменшує конкуренцію. Це для мене найголовніше, - пояснила росіянка.