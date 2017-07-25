США міркують над тим, щоб надати Україні зброю

Новий спеціальний представник США у справах України Курт Волкер сказав у розмові з BBC, що Вашингтон «активно обмірковує» ідею надання Києву зброї, зокрема протитанкової, з метою підтримки українських сил у боротьбі з проросійськими сепаратистами.

Волкер, екс-посол США в НАТО, вважає, що озброєння українських сил змусило б Росію змінити свою позицію. І це не стало провокацією щодо Москви.

«Оборонна зброя, що допомогла б Україні захищатися і, наприклад, підбивати танки, посприяла би цьому, а Росія припинила б загрожувати Україні», - заявив він. «Не хочу передбачати, яким буде рішення у цій справі, це питання є предметом для подальшого обговорення та прийняття рішення», - додав він в опублікованому у вівторок інтерв’ю. За словами Волкера, «аргумент, що це буде провокацією щодо Росії, або що це осмілить Україну, є помилковим».

Повернення миру на сході України вимагає «нового стратегічного діалогу» з Росією, - сказав представник США.

За даними ООН, від початку збройного конфлікту на українському Донбасі у квітні 2014 року понад 10 тис. осіб загинуло, а понад 1,6 млн людей змушені були покинути свої домівки.