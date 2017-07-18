Біля Варшави затримано 2 українців та польку за незаконне виготовлення цигарок

Варшавська поліція затримала неподалік столиці Польщі трьох осіб і вилучила 145 тис. штук цигарок та понад 300 кг різаного тютюну. Таким є результат знешкодження поліцією Варшави злочинної групи, яка займалася незаконним виготовленням тютюнових виробів, інформує Польське радіо.

Затримані – це 34-річна полька, а також 21-і 38-річний чоловіки – громадяни України. Підозрюваних звинувачено в організації злочинної групи, яка займалася незаконним виготовлення та зберіганням тютюнових виробів. Суд за поданням прокуратури тимчасово арештував усю трійку на три місяці.

«Під час проведення дій у місцевості Ядвісін Леґіонівського повіту поліція у підвалі орендованого будинку виявила виробничу лінію для виготовлення цигарок, зокрема змішувач бетону для змішування тютюну, пакувальні машини, наклейки для блоків цигарок, а також картонні коробки для упаковки. Правоохоронці знайшли та вилучили також приблизно 145 тис. штук цигарок різних марок та понад 340 кг різаного тютюну без польських акцизних знаків», - повідомили у Варшавській комендатурі поліції.