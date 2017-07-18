Китай будує новий «Шовковий шлях», оминаючи Росію

Масштабний проект Китаю «Один пояс, один шлях (OBOR)» має на меті розбудувати торгові шляхи до Європи, залучивши 60 країн і сотні мільярдів доларів інвестицій на нові мережі трас, порти, залізниці, електростанції.

Проект OBOR простягається через країни Центральної Азії, Білорусь та Україну і, за концепцією, нагадує Шовковий шлях. А от в Росії він в основному обмежується південною периферією, Москвою, Санкт-Петербургом, повністю ігноруючи масштабну інфраструктуру радянських часів, яка простяглась на 11 часових поясів, - інформує vgolos.com.ua.

«Не включення найдешевшого та найшвидшого наземного шляху до Європи можна пояснити тільки політичним бажанням оминути росіян», - стверджує експерт Том Едшед в статті для Intellnews.

Незважаючи на обмежену участь, Путін публічно привітав проект у виступі 15 червня: «Сподіваюсь, це прокладе шлях до нового співробітництва в Євразії. Не маю сумнівів в тому, що ми будемо співпрацювати ... на благо народів Китаю та Росії».

«Ділитись славою – звична політика Пекіна, - стверджує Рефаелло Пантуччі з Королівського інституту об’єднаних послуг в Лондоні, - думаю, Китай не вбачає втрат в тому, щоб дозволити росіянам позувати та хизуватись, тому що, зрештою, Китай проведе ті угоди, які він хоче, залишивши Росію в невигідному становищі», - говорить Пантуччі в коментарі Радіо Свобода.

Ідея Великої Євразії висунута Путіним була «свого роду публічним визнанням того, що Росія більше не є домінуючою силою в Євразії ... і вони мають змиритись з новою реальністю, що це – Китай», - розмірковує Александр Кулі, директор Інституту Гаррімана при Колумбійському університеті.

Намагаючись залишитись в грі, Путін намагається переконати Китай, що в проекті країни Центральної Азії має представляти ЄврАзЕс, однак Китай продовжує вести переговори напряму з країнами-членами цієї організації, ігноруючи її керівництво. Хоча Путін підписав дві угоди з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про співпрацю ЄврАзЕс та OBOR, багато хто вважає, що він лише використовує цю керовану Росією організацію, щоб зберегти вплив Москви в Центральній Азії, - повідомляє Радіо Свобода.