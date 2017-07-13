Казино-круїзи в Австралії стануть доступнішими

Тепер круїзним суднам дозволяється розміщувати на своєму борту блок казино з пропускною здатністю 100 пасажирів. При цьому всі азартні розваги повинні бути доповненням до круїзної програми, а не їх основною частиною. Таким чином, «плавучі казино» все ще заборонені і при виявленні їх у водах західної Австралії до них будуть застосовані спеціальні заходи. Гральні зали та азартні розваги на території країни також залишаються забороненими, але це не стосується онлайн - розваг EnergyCasino, тоталізаторів і сайтів зі ставками.

Таким чином Австралійський уряд намагається поліпшити ситуацію з круїзної індустрії в державі. У західній частині материка судноплавна індустрія вкрай важлива, тому поправки в законах повинні допомогти в залученні нових партнерів, що дозволить покращити економіку регіону. Щорічно дохід від круїзів в Австралійських водах становить мільйони доларів, частина яких йде на поповнення і державної скарбниці. Крім того, уряд Австралії вважає, що так вийде збільшити кількість робочих місць для громадян країни.

Зараз ведуться активні роботи по модернізації портів Фрімантл і Джеральтдон, де будуть проходити обслуговування круїзні лайнери. Також у планах покращити інфраструктуру інших портів. Тільки нещодавно подібний закон про регулювання круїзних казино було прийнято і у Франції. Але онлайн-ресурси залишились не доторкуваними та залишаються у вільному користуванні. Тому кожний бажаючий може випробувати Mega Moolah, онлайн слоти, покер та інше, підключившись лише до мережі Інтернет.