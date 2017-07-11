У Мазовєцькому воєводстві (Польща) 36 тис. українців мають посвідки на перебування

Найбільше дозволів на тимчасове або постійне перебування видав мазовєцький воєвода – 100 тисяч, найменше – свєнтокшиський – 3,5 тисячі. Про це у вівторок, 11 липня, повідомили в Управлінні у справах іноземців, інформує Польське радіо.

«Ці дані не враховують осіб, котрі перебувають у Польщі на підставі віз», - наголосив речник Управління Якуб Дудзяк.

Іноземцям, котрі хочуть проживати та легалізувати своє перебування у Польщі (упродовж довшого періоду, ніж це дозволяє віза), воєводські управління видають документи, що підтверджують їхнє право на перебування в крані. Найчастіше мова йде про карту перебування або документи, що видають громадянам Європейського Союзу та їхнім родичам.

Від 2014 року число іноземців у Мазовєцькому воєводстві, які мають дійсні документи, що дозволяють перебувати у Польщі, зокрема дозволи на тимчасове або постійне перебування, збільшилося вдвічі. Абсолютно найбільш численну групу становлять громадяни України – 36 тисяч осіб.

Наступними найбільш численними групами іноземців у Мазовєцькому воєводстві є: громадяни В’єтнаму (9,5 тис.), Китаю (6 тис.), Білорусі (5,5 тис.), Індії (3,5 тис.), Росії (3 тис.), Франції (2,7 тис.), Великобританії (2 тис.), Німеччини (2 тис.) та Туреччини (1,7 тис.).

Понад половина іноземців у Мазовєцькому воєводстві, які мають посвідки на перебування – це молоді особи у віці 20-39 років. Кожен четвертий (26%) має від 30 до 59 років, а 14% - це особи молодші 20 років. Незначно переважають чоловіки – 57%, жінки – 43%.

Серед найпопулярніших видів дозволів на перебування переважають посвідки на тимчасове проживання – 55%, постійне проживання – 20%, а зареєстроване перебування громадянина ЄС мають 17% осіб.