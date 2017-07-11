У Литві розгорнули батарею ракетного комплексу Patriot

У понеділок, 10 липня, США розгорнули у Литві батарею ракет дальнього радіусу дії комплексу протиповітряної та протиракетної оборони Patriot. Від сьогодні, 11 липня, ракетні системи задіюватимуть під час військових вишколів НАТО.

Reuters повідомив про це, посилаючись на речницю оборонного відомства Литви. Агентство наголосило, що ця сучасна система оборони вперше в історії доставлена до однієї з країн Балтії. Батарею комплексу Patriot встановлено на авіабазі у місті Шяуляй. Озброєння відведуть звідти після завершення 22 липня вишколів НАТО Tobruk Legacy 2017.

Reuters відзначило теж, що Литва, Латвія та Естонія мають лише ракети малої дальності дії.

Коментуючи військові маневри, що починаються у вівторок, 11 липня, литовський міністр оборони Раймандас Каробліс наголосив, що «розгортання комплексів Patriot є важливим, оскільки це показує, що такі кроки не становлять більше табу у цьому регіоні». «Це доказ того, що ці ракети можуть доставити туди, де вони потрібні, що дуже важливо», - додав він. Каробліс визнав, що повітряна оборона «є одним із слабких місць в обороні Литви і цю проблему не вдасться вирішити без допомоги союзників».