У Гамбурзі - сутички між протестуючими та поліцейськими

У Гамбурзі, де відкривається саміт "Великої двадцятки", вранці в п'ятницю знову спалахнули сутички протестувальників з поліцією. Учасники заворушень підпалюють машини і блокують вулиці, повідомила поліція. Протестувальників почали розганяти водометами.

"Наразі триває операція проти агресивно налаштованих людей", - цитує AFP заяву поліції.

У четвер запланована мирна акція протесту переросла в сутички з поліцією, внаслідок яких постраждали щонайменше 76 поліцейських. Трьох з них відправили до лікарні.

Зіткнення почалися, коли поліція спробувала затримати учасників акції "Ласкаво просимо до пекла", які були в масках.

Саміт "Великої двадцятки" почався в Гамбурзі 7 липня. На цей день також запланована перша зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Безпеку в місті на час проведення саміту забезпечують близько 20 тисяч співробітників поліції і спецслужб. Очікується, що в акціях протесту можуть взяти участь до 100 тисяч людей, пише ВВС.