КНДР провела черговий запуск ракети

КНДР провела черговий запуск балістичної ракети. Про це вранці у вівторок, 4 липня, повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap з посиланням на джерела у військових колах. Тип випущеної ракети поки не встановлено. Її політ тривав близько 40 хвилин. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін прийняв рішення про позачергове засідання Ради національної безпеки.

Ракета була випущена в провінції Пхенан-Намдо в напрямку Японського моря на заході країни, неподалік від кордону з Китаєм. Як повідомив генеральний секретар японського кабінету міністрів YOсіхідо Суга, імовірно ракета впала у виключній економічній зоні Японії.

Резолюція ООН забороняє Північній Кореї тести балістичних ракет. Зазвичай мова йде про ракети типу "земля-земля", які в залежності від типу можуть нести звичайні, біологічні, хімічні або ядерні боєголовки. В останній раз про північнокорейські ракетні випробування повідомлялося 8 червня. Тоді Пхеньян запустив кілька протикорабельних ракет малої дальності, повідомляє dw.