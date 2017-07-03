Білоруси протестували проти військових навчань із Росією

У День незалежності Білорусі 3 липня в Мінську відбулася акція «За мирну Білорусь», організована лідером опозиції Миколою Статкевичем, учасники якої протестували, зокрема, проти спільних із Росією військових навчань, запланованих на вересень.

Протестувальники зібралися на Жовтневій площі, після чого пройшли ходою до площі Незалежності.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, яка транслювала захід наживо, участь в акції взяли близько 200 людей.

Біля Червоного костьолу відбувся короткий мітинг, після чого Микола Статкевич закликав присутніх розійтися.

Білорусь, яку президент Олександр Лукашенко очолює вже 23 роки, є одним із найближчих союзників Росії. Разом із Росією Білорусь утворила так звану «союзну державу».

У вересні цього року на території Білорусі заплановані російсько-білоруські навчання «Захід-2017» із залученням російською стороною понад 4 тисяч вагонів для перевезення озброєнь і солдатів.

Українська сторона висловила занепокоєння через ці навчання. Проте, як заявляв посол України в Білорусі Ігор Кизил, Україна отримала запевнення білоруської сторони, що українські військові, у тому числі військовий аташе з посольства України у Мінську, зможуть бути спостерігачами на навчаннях «Захід-2017».