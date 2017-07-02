Кадрові тертя: ОБСЄ залишилася без генсека

Організація з безпеки і співробітництва в Європі 1 липня залишилася без Генерального секретаря, оскільки члени ОБСЄ не змогли домовитися про наступника італійського дипломата Ламберто Заньєр, термін повноважень якого закінчився 30 червня.

Новий адміністративний глава поки не затверджений, оскільки 57 членів організації не змогли досягти згоди по "пакету" призначень на ряд керівних посад, повідомляє агентство dpa.

Ситуація, що склалася, свідчить про глибокий розкол в організації.

Крім поста генерального секретаря залишаються вакантними позиції керівника Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, верховного комісара у справах національних меншин і представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, пише dw.com. Як пояснив італійський дипломат австрійському агентству APA, ситуація з "одним призначенням вилилася в чотири, що призводить до необхідності пакетного рішення і робить його прийняття - в умовах, що склалися протиріч - ще складнішим".

Чергова можливість для вирішення кадрових питань випаде під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ 11 липня у Відні.

Найбільш вірогідним наступником Заньєр на посаді генсека ОБСЄ є колишній постійний представник Швейцарії при цій організації Томас Гремінгер.